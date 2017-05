UFFICIALE: Cuneo, interrotto il rapporto con Iacolino

Fonte: http://www.cuneocalcio.it

L'A.C. Cuneo 1905 comunica che nel pomeriggio di lunedì 29 maggio si è interrotto il rapporto in essere con il tecnico Salvatore Iacolino. All'allenatore, artefice della vittoria del campionato, il terzo con i colori biancorossi, il ringraziamento per il gran lavoro svolto e per la professionalità mostrata nel capoluogo della provincia Granda ed i migliori auguri per ogni futura esperienza professionale.