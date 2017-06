UFFICIALE: Cuneo, sulla panchina arriva Gardano

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Il Cuneo con un comunicato ufficiale sul proprio sito ha annunciato l'arrivo di Massimo Gardano, ex Gozzano, come tecnico per la prossima stagione. Di seguito il comunicato del club piemontese:

"L'A.C. Cuneo 1905 comunica che, a partire dal prossimo 1 luglio, la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Massimo Gardano. L'allenatore, negli ultimi mesi al Gozzano, in precedenza al Bra, al Chiavari, all'Acireale e al Chieri, tra le altre, sarà presentato al pubblico e agli addetti ai lavori alle ore 18, di giovedì 8 giugno 2017, presso il Centro Sportivo "Parco della Gioventù" di Cuneo".