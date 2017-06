UFFICIALE: Fermana, riconferma per il centrocampista Misin

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Dopo la riconferma dello staff tecnico, in casa Fermana arriva, con nota ufficiale, anche la prima riconferma nell'organico: il centrocampista Alex Misin è rimarrà in gialloblù.

Il classe '89, in virtù della sua fidelizzazione con il club, godeva di una posizione privilegiata in sede di contratto, che lo posiziona fuori dall’elenco dei 14 over che si possono avere in rosa.