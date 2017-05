Fonte: fidelisandria.it

La Fidelis Andria comunica che, al termine del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, le strade di mister Giancarlo Favarin e della società biancazzurra si separeranno in maniera consensuale.

Al tecnico toscano e a tutti i membri del suo staff vanno i ringraziamenti dell’intera dirigenza per la professionalità dimostrata nel periodo trascorso sulla panchina andriese.

A Giancarlo Favarin, infine, la Fidelis Andria formula sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera.