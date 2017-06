© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Nuovo team manager per la Paganese, che per la prossima stagione ha scelto Eugenio Galasso per ricoprire la carica citata. Nella stagione da poco conclusa, Galasso ha ricoperto lo stesso ruolo nel Savoia, squadra campana del campionato di Eccellenza.