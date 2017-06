UFFICIALE: Mestre, confermato Zironelli. Serena: "Scommessa vinta"

Stefano Serena, presidente del Mestre ha ufficializzato la conferma di Mauro Zironelli in panchina: "Oggi ufficializziamo lo staff tecnico per la prossima stagione. Qui con me c'è mister Mauro Zironelli che lo scorso anno è stato per molti una sorpresa. Per me è stata una scommessa facile da vincere. Con questi presupposti di partenza per me non era possibile lasciarlo scappare. Mi fa piacere che lui abbia avuto il mio stesso pensiero per la continuità di questo progetto. Ci siamo guardati negli occhi, per un rapporto schietto per tutta la stagione, e abbiamo capito. Ai nostri tifosi dico anche che lo abbiamo blindato per due anni. Obiettivi? Come ho detto al mister e a tutti i componenti della società l'idea è quella di guardare più verso l'alto che verso il basso. Confermando buona parte della squadra dello scorso anno".