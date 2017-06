UFFICIALE: Monopoli, Tangorra è il nuovo tecnico

© foto di Gabriele La Torre

Il Monopoli ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Massimiliano Tangorra come tecnico per la prossima stagione. Per l'ex difensore si tratta di un ritorno avendo vestito la maglia biancoverde nel 1989-90 e nel 2006-07 e avendo allenato il club nel 2015-16.

"Dopo la scelta del Direttore Sportivo Pelliccioni, i vertici societari hanno nominato Massimiliano Tangorra nuovo allenatore del Monopoli 1966, per la stagione agonistica 2017-2018.

Per Massimiliano Tangorra, il ritorno sulla panchina del Monopoli, rappresenta una grande opportunità per rientusiasmare l’ambiente biancoverde e gettare le basi per un campionato più ambizioso.

L’allenatore Tangorra che ha alle spalle una lunga carriera da professionista ed ha militato, da calciatore, in numerose squadre di serie A, B e C, avrà a disposizione un valido e collaudato staff, già nominato dalla società del Monopoli. Domenico Caricola (Allenatore in seconda), Giacomo Cofano (Preparatore Atletico), Alfredo Piarulli (Team Manager), Francesco Monaco (Preparatore Portieri), Vito Santeramo (Collaboratore Tecnico e Match Analysis)".