UFFICIALE: Padova, Molon (settore giovanile) non rinnova e dice addio

Fonte: padovacalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Calcio Padova informa che nella giornata di oggi la Società ha incontrato il Responsabile del Settore Giovanile prof. Giorgio Molon. A seguito del colloquio è stato deciso di non proseguire l’attuale rapporto di collaborazione che quindi si esaurirà il 30 giugno prossimo.

Il Calcio Padova desidera ringraziare il prof. Molon per la passione e la professionalità messe al servizio dei giovani biancoscudati in questi anni, prima come allenatore e poi come responsabile del vivaio. Il suo attaccamento ai nostri colori e la serietà con cui ha sempre svolto il suo compito gli sono valsi la stima e la gratitudine di molte famiglie. A lui vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva.