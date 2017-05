UFFICIALE: Paganese, il nuovo tecnico è Matrecano

Fonte: paganesecalcio.com

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver affidato a Salvatore Matrecano la guida tecnica della prima squadra per le prossime tre stagioni sportive. Contratto firmato pochi istanti fa alla presenza del Presidente Trapani, dell’Amministratore Unico Raiola e del Direttore Bocchetti.

Nato a Napoli il 5 ottobre 1970 ex difensore in Serie A di Foggia, Napoli, Parma, Udinese, Benevento, Perugia e Nottingham Forest in Inghilterra. Da allenatore ha guidato la Berretti e la prima squadra di Foligno e Perugia in Serie C. Nella stagione scorsa alla Berretti della Paganese dove ha centrato il traguardo storico dei playoff.