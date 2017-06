UFFICIALE: Parma, preso Lescano. Ha firmato un triennale

Fonte: http://parmacalcio1913.com

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Facundo Lescano (Mercedes-Argentina 16.08.1996, nazionalità italo-argentina), che ha firmato un contratto triennale con scadenza 30.06.2020.

Lescano, che era svincolato, nell’ultima stagione 2016/2017 ha giocato nell’Igea Virtus Barcellona (Serie D, 15 gol).

Il nuovo giocatore Crociato, che è cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa e ha vissuto l’esperienza della Primavera del Torino Campione d’Italia 2014-2015 (13 gol), esordendo anche in Serie A con il club granata, in precedenza ha disputato il campionato di Lega Pro (Girone C) con Melfi e Monopoli.