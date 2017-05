UFFICIALE: Pontedera, Maraia nuovo tecnico. "Felice dell'occasione"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Il Pontedera ha ufficializzato Ivan Maraia, come nuovo allenatore della prima squadra. Queste le parole in conferenza stampa riportate da TuttoLegaPro.com: "Sono felice di questa scelta, voglio ringraziare tutta la società e il DG Giovannini per avermi dato fiducia. Questo è il ruolo più importante che faccio, sarà difficile ma mi voglio giocare questa possibilità con umiltà e coraggio e con il grande apporto dei miei collaboratori. Sono sicuro che tutti mi aiuteranno. Sarà più importante il rapporto con i giocatori e il legame con il club: il campionato da poco terminato ci ha insegnato tanto, è stato diverso dagli altri anni. La figura di Giovannini sarà per me importante, ora c'è attesa ed euforia ma io sono carico".