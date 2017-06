UFFICIALE: Pontedera, rinnovo fino al 2019 per Lorenzo Borri

Fonte: uspontedera.it

L’U.S. Città di Pontedera comunica di aver confermato per la prossima stagione il difensore Lorenzo Borri, classe 1997, reduce da una stagione in maglia granata dove ha collezionato 3 presenze in gare di campionato e 2 presenze in partite di coppa. Il giovane si è legato al Pontedera a fino al 30 giugno 2019.