UFFICIALE: Sambenedettese, si dividono le strade con mister Sanderra

Fonte: http://www.sambenedettesecalcio.it/

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

La Società ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto e per i prestigiosi traguardi raggiunti, augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali

La S.S. Sambenedettese comunica che, nella giornata odierna, a seguito dell'incontro tra il Presidente Franco Fedeli ed il mister Stefano Sanderra, quest'ultimo, per motivi strettamente personali e familiari, ha ritenuto opportuno non proseguire il cammino nella sua qualità di allenatore della Prima Squadra per la prossima stagione.

La S.S. Sambenedettese, preso atto della decisione del mister, lo ringrazia per il lavoro svolto e per i prestigiosi traguardi raggiunti, augurandogli un grosso in bocca al lupo per la sfera personale ed, al contempo, maggiori fortune per i futuri successi calcistici.