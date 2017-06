UFFICIALE: Sicula Leonzio, saluta il Dg Finocchiaro

La Sicula Leonzio ringrazia Alfredo Finocchiaro per l'egregio lavoro svolto, in linea con i programmi societari che hanno beneficiato della professionalità e abnegazione del Direttore Generale che ha sposato la causa bianconera per la stagione 2016/2017. Motivi professionali e lavorativi impediranno alle parti di proseguire una collaborazione che ai posteri verrà ricordata senza alcun dubbio vincente.

In bocca al lupo per le future esperienze e per la stagione a venire, grazie Direttore!