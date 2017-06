UFFICIALE: Siracusa, Bianco è il nuovo allenatore dei siciliani

Fonte: siracusacalciosrl.it

© foto di Federico De Luca

Il Siracusa calcio comunica che Paolo Bianco sarà l’allenatore della prima squadra per il campionato di serie C 2017-2018. Bianco ha una lunga esperienza di calciatore in serie A e serie B con Cagliari, Atalanta, Catania, Sassuolo e Treviso. Conclusa la carriera ha allenato la formazione Berretti del Sassuolo e ricoperto l’incarico di vice allenatore della formazione neroverde.

“Quello di Bianco – ha detto il ds Antonello Laneri – è il profilo ideale per il nostro progetto”. Nelle prossime ore sarà comunicato il giorno della presentazione ufficiale.