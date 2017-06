UFFICIALE: Trapani, il capitano Pagliarulo rinnova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Luca Pagliarulo sposa il progetto Trapani e rinnova con un contratto biennale con scadenza giugno 2019.

Per Pagliarulo sarà l’ottava stagione in maglia granata. “Quando la Società mi ha proposto il rinnovo ho accettato subito perché sono tanto legato alla città e alla maglia. Per me è un immenso piacere continuare questa storia, anche perché c’è ancora tanto amaro in bocca per come è terminata l’ultima stagione. Vorrei riportare il Trapani nella categoria che ha sognato per tanto tempo, che abbiamo difeso per quattro anni di fila e che abbiamo perso davvero per un niente in questa stagione appena conclusa. Per me e per la società sarà una sfida importante per riportare la squadra nella categoria che merita.

Il campionato di Lega Pro? Lo conosciamo, sappiamo quanto sia difficile ed equilibrato: ci sono tante squadre attrezzate per fare bene, ma noi siamo il Trapani e ci faremo rispettare in qualsiasi campo”.