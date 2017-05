UFFICIALE: Tuttocuoio, Fiasconi si dimette per motivi personali

Fonte: tuttocuoiocalcio.com

L´A.C TUTTOCUOIO comunica che in data odierna il tecnico Sig. Luca Fiasconi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra per motivi personali.

La società, nella persona del Presidente Andrea Dolfi, nel prendere atto a malincuore della scelta del tecnico lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione sportiva e gli augura le migliori fortune in campo professionale ed umano.