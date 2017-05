UFFICIALE: V. Francavilla, Calabro dice addio e rescinde il contatto

Fonte: http://www.virtusfrancavillacalcio.it

© foto di Giuseppe Scialla

Questa mattina si è tenuto l’incontro tra il Patron della Virtus Francavilla Calcio Antonio Magrì e mister Antonio Calabro i quali, rinnovandosi la personale stima reciproca, hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto professionale in essere al 30 Giugno 2017. La società e tutta la Francavilla sportiva intendono ringraziare mister Antonio Calabro per il meraviglioso lavoro svolto in questi tre anni con i colori biancazzurri sul petto, raggiungendo risultati strepitosi come il Triplete nel campionato di Eccellenza, la promozione in serie D ed il quinto posto nel primo anno tra i professionisti ad un passo dai quarti di finale dei playoff per la serie B. Un grande in bocca al lupo a mister Antonio Calabro per il suo futuro e per il prosieguo della sua brillante carriera.