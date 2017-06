UFFICIALE: V. Francavilla, D'Agostino è il nuovo tecnico

Fonte: http://www.virtusfrancavillacalcio.it/

© foto di Federico De Luca

La Virtus Francavilla Calcio comunica che Gaetano D’Agostino sarà il nuovo allenatore della Virtus Francavilla Calcio per la stagione 2017/2018. Il nuovo mister, classe ’82, con un glorioso trascorso da giocatore di serie A con le maglie di Roma, Udinese, Fiorentina e Siena, ha allenato lo scorso anno l’Anzio in serie D, portando la squadra laziale alla salvezza nel girone H. La società augura a mister D’Agostino un grande in bocca al lupo per le prossime sfide professionali con i colori biancazzurri.

Si comunica inoltre che il nuovo Consulente dell’Area Tecnica Domenico Fracchiolla e il mister Gaetano D’Agostino saranno presentati a tifosi e stampa lunedì 12 giugno 2016 alle ore 18.00 presso la sala stampa dello stadio Giovanni Paolo II.