UFFICIALE: Virtus Francavilla, dalla Lupa Roma arriva Valotti

La Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Valotti, proveniente dalla Lupa Roma. L’attaccante bresciano, nato il 13/11/1995, è cresciuto calcisticamente nel Brescia, con cui ha collezionato 31 presenze in serie B; successivamente ha vestito le maglie di Renate, Lumezzane e Fidelis Andria. Lo scorso anno ha militato in Lega Pro nelle fila della Lupa Roma. Di notevole spessore anche la carriera nella nazionale italiana fino all’under 19 allenata da Alessandro Pane. Il calciatore sarà a disposizione di mister Gaetano d’Agostino nel ritiro di Chianciano Terme.