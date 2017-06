Vicenza, Franchetto: "Nessun problema per l'iscrizione"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Rispettata la data del 26 giugno, per il Vicenza la strada sembra essersi messa in discesa. Patron Marco Franchetto, presidente di Vi. Fin. Spa, conferma ai microfoni del sito biancorossi.net che anche per la scadenza di domani non ci saranno problemi:

"E’ tutto a posto, onoreremo regolarmente anche questa scadenza in modo da poter iscrivere la società biancorossa nei modi e nei temi richiesti dalla Federazione".