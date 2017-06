Vicenza, salgono le quotazioni di Colombo per la panchina

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da Biancorossi.net in casa Vicenza sarebbero in salita le quotazioni di Alberto Colombo, nell'ultima stagione al SudTirol, per la panchina nella prossima stagione. Il tecnico avrebbe già ricevuto l'ok da parte della Boreas Capital, che dovrebbe acquistare il club nelle prossime settimane, e avrebbe superato la concorrenza di Coppitelli, Petrone, Pedone e Sottil, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa.