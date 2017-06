Virtus Francavilla, Fracchiolla: "Valotti profilo che stiamo seguendo"

Fonte: TuttoCalcioPuglia.com

© foto di Giuseppe Andriani

Domenico Fracchiolla, responsabile dell'area tecnica della Virtus Francavilla, ha fatto il punto sul mercato dei biancazzurri ai microfoni di Canale 85: "Valotti è uno dei tanti ragazzi che stiamo seguendo in queste ore, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Abbiamo iniziato a lavorare in maniera molto tranquilla e con il mister stiamo cercando di capire i prospetti più importanti per il nostro modo di giocare. Cerchiamo di capire se ci sono under che possono interessare".