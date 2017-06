Viterbese, pres. Camilli: "Ho iscritto la squadra ma voglio lasciare"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso una nota ufficiale, la Viterbese comunica di essere stata regolarmente iscritta al prossimo cmapionato. Queste le parole di patron Piero Camilli:

"I documenti erano pronti da 15 giorni, oggi ho provveduto a iscrivere la squadra e l'ho fatto per rispetto alla città di Viterbo e alla sua gente, nonostante rimanga a oggi ferma la mia volontà di lasciare la società. In queste ultime settimane ho seguito alcune trattative per la cessione della Viterbese Castrense con potenziali acquirenti che però evidentemente non si sono rivelati all'altezza, dato che non sono riusciti a fornire neanche le garanzie minime per l'iscrizione e per il futuro. Ho ancora in piedi alcune trattative con persone che al momento paiono più affidabili: il campionato inizia ad agosto, tempo per chiudere ce n'è ancora".