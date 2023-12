Live TMW Juventus, Allegri: "Corto muso? Spero di vincere altre 152 volte 1-0"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:00 - Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 1-0 della Juventus contro la Roma all’Allianz Stadium nella diciottesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:40 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Un bilancio sulla sua Juventus?

“Abbiamo fatto 43 punti e stasera era una partita delicata per la classifica, tenere a distanza la Roma era importante e l’abbiamo raggiunto meritatamente. Una volta sboccata abbiamo concesso poco e niente alla Roma. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi chiudiamo il girone d’andata nel migliore dei modi”.

Siete più sicuri nella gestione del vantaggio?

“Diciamo che è un percorso iniziato l’anno scorso, la percezione è diversa perché l’anno scorso alla fine del girone d’andata sono stati fatti 38 punti. Ora c’è la crescita di tanti ragazzi, sono state risolte le problematiche extracampo, è un lavoro cominciato un anno fa. I punti li avevamo fatti anche l’anno scorso. Bisogna essere contenti senza esaltarsi”.

Ha vinto 76 volte per 1-0: le dà fastidio l’etichetta del corto muso?

“No, spero di vincerne altre 152 per 1-0, poi magari vincere anche 3 o 4-0. Importante è la prestazione, sapere contro chi giochi e stasera battere la Roma non era facile, ha sempre fatto ottime prestazioni”.

Questa volta avete giocato dopo l'Inter e vi siete riavvicinati.

"È calendario. Era importante vincere un altro scontro diretto, siamo rimasti attaccati all’Inter e ci siamo allontanati dal quinto posto. Dobbiamo credere che c’è ancora tanto da fare e migliorare".

Yildiz può giocare con altre due punte?

“Di giovani ne ho visti tanti, indipendentemente dal numero degli attaccanti il piacere di vedere giocatori giocare a calcio è meraviglioso. Yildiz tecnicamente ha fatto una partita straordinaria, quelli che sanno giocare a calcio è bello vederli giocare perché trattano la palla in maniera diversa”.

15 punti di differenza fra Roma e Juve ma stasera non è sembrata esserci questa differenza: come se lo spiega?

“Spiegare il calcio è un casino, giocare contro le squadre di Mourinho è difficile, loro giocano anche in Europa. Sono ancora in lotta per quarto posto, la classifica è molta corta”.

Ha superato lo step mentale di questa sera Yildiz dopo l’esordio?

“Abbiamo parlato anche troppo di lui, è alla seconda partita e va lasciato sereno. È un giovane, ci sarà un momento in cui andrà in difficoltà come succede a tutti. È un percorso naturale, stasera partita che non era semplice contro una squadra fisica ed esperta come la Roma”.

23:47 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.