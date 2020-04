Adrien Rabiot, il Duca bianconero che si è fatto largo al PSG

E’ venuto fuori dall’academy del PSG, Adrien Rabiot. Ma in realtà la sua carriera giovanile prese il via in ben altri lidi. Prima di arrivare al Parco dei Principi infatti il centrocampista oggi alla Juventus ha vestito anche le maglie di Manchester City e Pau, piccolo club dei pirenei francesi. Ed è lì che il PSG lo notò, portandolo all’ombra della Tour Eiffel nel 2010. Un paio di stagione con i ragazzi, quindi il salto in prima squadra con le aspettative del predestinato. Anche in Francia, infatti, i centrocampisti dall’enorme potenziale piacciono eccome. Rabiot ha dovuto sgomitare e farsi largo, oltre che convivere con un soprannome particolare: il Duca. Elegante e per qualcuno altezzoso in campo, dalla sua ha un grande fisico e una qualità tecnica fuori dalla media. Ma forse anche un po’ troppa indolenza in certe circostanze. Nel 2013, dopo gli esordi, passa in prestito al Tolosa, quindi il rientro a Parigi dalla porta principale. Il suo nome però è sempre rimasto al centro delle cronache di mercato: un po’ per le sue qualità, un po’ per una trattativa di rinnovo mai realmente decollata con i parigini. O comunque naufragta fin dalla prime battute. Barcellona, Manchester City, Manchester United… le squadre che si sono mosse per lui sono state tante ed importanti, ma alla fine l’ha spuntata la scorsa estate la Juventus aggiudicandoselo a zero. In carriera, nonostante la giovane età, ha vinto già 5 campionati francesi, 5 Supercoppe francesi, 5 Coppe di Lega e 4 Coppe di Francia. Oggi Adrien Rabiot compie 25 anni.

Sono nati oggi anche Marco Ballotta, Remi Garde, José Basanta, Maxi Lopez, Marcello Gazzola, Tim Krul e Gabriel Jesus.