Alessandro Costacurta, pluricampione e bandiera di un grande Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta, per tutti semplicemente Billy, è stato uno dei migliori difensori italiani di sempre ed ha legato, in tutto e per tutto, la sua carriera alla maglia del Milan. Costacurta infatti ha vissuto i colori rossoneri dal '79, con le giovanili, al 2007, con l'unica eccezione riguardante l'86-'87 quando passò in prestito al Monza. Alla fine, saranno 20 le stagioni consecutive nella prima squadra del Milan. Esordì in Coppa Italia nel 1986 e nella sua storia ha giocato al fianco di campioni leggendari come ad esempio Tassotti, Baresi e Maldini, con cui formava una delle linee difensive forse più forti di sempre. Terzino o difensore centrale, anche in Nazionale riuscì a togliersi diverse soddisfazioni dall'alto delle sue 59 presenze. In carriera Billy ha vinto tantissimo: 7 campionati, 5 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 5 Coppe dei Campioni-Champions League, 4 Supercoppa UEFA e due Coppe Intercontinentali. Oggi Alessandro Costacurta compie 52 anni.

Sono nati oggi anche Steve Finnan, Cyril Thereau, Serdan Tasci e Jan Vertonghen.