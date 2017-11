Alessandro Del Piero, semplicemente una leggenda bianconera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' il detentore di numerosissimi primati con la maglia bianconera, ma non solo. Nato calcisticamente nel San Vendemiano, nell'88 all'età di 14 anni passa alle giovanili del Padova, dove resterà fino al 1993. Proprio in quella stagione passò alla Juventus per volere di Boniperti e in bianconero scriverà le pagine di una meravigliosa storia, di vita prima ancora che sportiva. Inserito nel FIFA 100 da Pelé, fra i suoi record c'è quello di primatista di reti con la maglia della Juve (290) e di presenze (705). Capitano per 11 anni, Del Piero è rimasto nei cuori dei tifosi per la classe, il carisma, i 'gol alla Del Piero', ma pure per un carattere mai sopra le righe. Dal 2012 al 2014, una volta chiusa la sua storia con la Juventus, emigra in Australia per giocare nel Sydney Fc, quindi chiude la carriera nel 2014 al Delhi Dynamos in India. Fra i successi più prestigiosi della sua carriera c'è sicuramente il Mondiale del 2006 nel quale svolse un ruolo fondamentale nello scacchiere del ct Lippi. In carriera Del Piero ha vinto, oltre al Mondiale, 6 campionati italiani, una Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiana, una Champions League, una Intercontinentale, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intertoto. Oggi Alex Del Piero compie 43 anni.

Sono nati oggi anche Andreas Brehme, Felipe Scolari, Sergio Batista, Sabri Lamouchi, Zisis Vryzas, Albano Bizzarri, Salvatore Bruno e Houssine Kharja.