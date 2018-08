Alessio Cerci, il Robben di Valmontone in cerca di riscatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessio Cerci e una carriera contrassegnata dai troppi alti e bassi. Nato calcisticamente nella Roma, dove si è laureato campione d'Italia Primavera nel 2004/2005, dopo aver esordito proprio in giallorosso in Serie A è andato in prestito a Brescia, Pisa (dove per la prima volta ha incontrato Giampiero Ventura) e Atalanta, prima di far ritorno nella Capitale per poi approdare alla Fiorentina nel 2010. Due stagioni in viola, con 16 reti in 53 presenze e poi il passaggio al Torino, dove ad accoglierlo c'era il suo grande maestro Ventura, l'unico allenatore che al momento è stato in grado di esaltare le sue caratteristiche tecniche. Con la maglia granata è infatti esploso definitivamente, realizzando 21 gol in 73 presenze e contribuendo alla qualificazione dei piemontesi in Europa League. Al termine del secondo campionato al Toro l'esterno mancino è stato convocato da Cesare Prandelli per il Mondiale in Brasile. Nell'estate seguente il passaggio all'Atletico Madrid, ma l'esperienza in Liga non è stata positiva, tanto da lasciare la Spagna dopo soli sei mesi per trasferirsi al Milan. Tante difficoltà anche in rossonero e le esperienze al Genoa e al Verona non lo hanno certo rilanciato. Oggi Cerci compie 31 anni.

Sono nati oggi anche Giancarlo Oddi, Walter Gargano e Danny Ings.