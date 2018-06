Andres Iniesta, el hombre de la historia nel 2010. 32 trofei con il Barcellona

© foto di J.M.Colomo

Andres Iniesta, il calcio impersonificato, capace di far innamorare tutti gli amanti del pallone. Una vita al Barcellona, iniziata nella cantera, nel 1996 dopo aver vestito la maglia delle giovanili dell'Albacete. In blaugrana ha disputato un totale di 672 partite, segnando 57 gol, e si è reso protagonista dell'epoca più vincente del club catalano. Il suo palmares è formato da nove campionati spagnoli, sette supercoppe, sei Copa del Rey, quattro Champions League, tre Supercoppe UEFA e tre mondiali per club ma è con la maglia della Nazionale spagnola che ha scritto altre tre pagine di storia, con le vittorie di due edizioni dell'Europeo, nel 2008 e nel 2012, e una del Mondiale, quello del 2010, dove grazie a una sua rete ai tempi supplementari la selezione di Del Bosque riuscì a battere l'Olanda. 125 gare e 13 gol con le Furie Rosse. Oggi Iniesta compie 34 anni e proprio pochi giorni fa ha annunciato il suo addio al Barcellona: il suo futuro è ancora da decidere e per prima cosa proverà a tornare campione del mondo con la maglia della Nazionale spagnola nel mondiale 2018 in Russia.