Angelo Moratti, il presidente della Grande Inter guidata da Helenio Herrera

Fondatore della Saras, una delle maggiori società petrolifere europee, e presidente dell'Inter dal 1955 al 1968. Basterebbe questo per far capire quando Angelo Moratti sia stato importante per l'Italia e per il calcio nel nostro paese. Nato nel 1909 a Somma Lombardo fin da giovane ha iniziato la sua carriera imprenditoriale fondando nel 1932 la Petrocargom, una società di commercio di oli combustibili e raffinati dall'innovativo sistema di stoccaggio dei prodotti. Nel 1962 a Sarroch nei pressi di Cagliari la sua ultima grande realizzazione, la raffineria sarda Saras, che, con 15 milioni di tonnellate di petrolio lavorate annualmente, costituisce oggi la più grande raffineria petrolifera del Mediterraneo. I successi nel mondo del calcio sono stati altrettanti, visto che la Grande Inter di Helenio Herrera ha giocato e vinto tutto sotto la sua presidenza, portando in bacheca tre Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Angelo Moratti, padre di Massimo, ultimo a vincere la Champions con il club nerazzurro, ha avuto anche il merito di costruire il centro sportivo di Appiano Gentile, oggi Suning Training Center ma dedicato alla sua memoria. Oggi avrebbe compiuto 111 anni.

Sono nati oggi anche Jean-Pierre Papin, Vincenzo D'Amico, Alejandro Sabella, Kasper Schmeichel, Abedi Pelé, Dado Prso, David Suazo, Leandro Castan e Marco Verratti.