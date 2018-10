Antonio Di Gennaro, da Firenze a Verona: storico Scudetto gialloblù

© foto di Federico De Luca

L'impresa del Verona nel campionato 1984/85 non potrà mai essere dimenticata e Antonio Di Gennaro è stato uno degli artefici dello splendido Scudetto ottenuto dagli scaligeri. Nato calcisticamente nel la Fiorentina ha disputato quattro campionati con la maglia viola addosso, prima di trasferirsi per una stagione al Perugia e successivamente in Serie B, proprio al Verona. Dopo un solo anno la promozione in A e dopo altri due il titolo più importante d'Italia. In totale sono state sette le stagioni all'Hellas, con il trasferimento al Bari, nel 1988, che ha chiuso la sua splendida avventura. Tre anni in Puglia e l'ultimo della sua carriera al Barletta in Serie C1 hanno chiuso la sua avventura con il calcio giocato, prima però che l'ex centrocampista diventasse commentatore televisivo. Con la maglia della Nazionale italiana è invece sceso in campo 15 volte segnando 4 gol e partecipando anche alla spedizione azzurra al Mondiale in Messico del 1986. Oggi Di Gennaro compie 60 anni.

Sono nati oggi anche Juan Manuel Vargas, Salvatore Matrecano, Mauricio Pellegrino, Vincenzo Grella, Denilson Gabionetta e Kevin Mirallas.