Aritz Aduriz, lo Zorro del San Mames con la Ikurriña tatuata sul cuore

A Bilbao è una vera e propria istituzione. Aritz Aduriz, di soprannome El Zorro, ha iniziato la carriera nell'Aurrerà Vitoria, prima di passare nel 2000 nelle giovanili dell'Athletic dove resterà fino al 2003. Poi Burgos, Valladolid e il ritorno all'Athletic, nel 2005 e fino al 2008. Il biennio successivo scelse il Maiorca, prima del salto di categoria nel Valencia dal 2010 al 2012. L'esperienza al Mestalla andò benino, ma senza eccessi, con Aduritz che al termine del 2011-2012 decise di tornare nuovamente all'Athletic Bilbao. Questa volta per restarci, da protagonista assoluto per giunta. Personalità, senso di appartenenza e soprattutto gol. Tanti, oltre uno ogni due partite di media. Numeri straordinari per un attaccante vecchio stile che continua a segnare nonostante l'età avanzata, per un calciatore. In carriera, oltre a diversi riconoscimenti individuali, ha vinto la Supercoppa di Spagna nel 2015 contro il Barcellona grazie ad una tripletta nella gara d'andata e al gol dell'1 a 1 nel ritorno. Nei mesi scorsi è tornato anche a vestire la maglia della nazionale spagnola, ma sempre e comunque con la Ikurriña tatuata sul cuore. Oggi il bomber basco di San Sebastian compie 37 anni.

Sono nati oggi anche Fabrizio Lorieri, Steve McManaman, Ciro Ferrara, Mark Bresciano, Christian Maggio, Rafael Van der Vaart, Luca Antonelli, Josè Maria Callejon e Ervin Zukanovic.