Bastian Schweinsteiger, campione del mondo con 23 trofei in bacheca

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bastian Schweinsteiger, uno dei centrocampisti più vincenti degli ultimi 15 anni. Arrivato al Bayern Monaco all'età di 14 anni, è rimasto nel club bavarese per ben 13 stagioni, disputando un totale di 500 partite mettendo a segno 66 reti, molte delle quali decisive. Nell'estate 2015 il passaggio per certi versi clamoroso al Manchester United, con Louis Van Gaal che lo volle fortemente per rinforzare la rosa dei Red Devils chiamati alla riscossa dopo alcune deludenti stagioni. Il suo apporto al club inglese non fu però all'altezza delle aspettative e l'arrivo di José Mourinho fece sì che la sua avventura in Inghilterra giungesse al capolinea senza particolari sussulti. 35 presenze e due reti con la maglia dello United, mentre con quella della Nazionale tedesca ha scritto pagine importantissime, vincendo da protagonista il Mondiale in Brasile nel 2014. La semifinale contro la Francia nell'Europeo 2016 è stata però la sua ultima partita con la Germania, con il centrocampista che ha annunciato in seguito l'addio. In totale è sceso in campo 120 volte segnando 25 gol. In carriera il mediano ha vinto 8 volte la Bundesliga, 7 coppe di Germania, 2 coppe di Lega tedesca, due supercoppe di Germania, una FA Cup, una Coppa di Lega inglese, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una coppa del mondo per club. Oggi Schweinsteiger compie 35 anni e dal marzo 2017 veste la maglia dei Chicago Fire.

Sono nati oggi anche Danny Blind, Nwankwo Kanu, Hasan Sas, Iago Aspas, Nemanja Matic e Domenico Berardi.