Bebeto, campeão col Brasile che l'Europa ha solo assaporato

In patria, è considerato come uno dei migliori attaccanti di sempre. José Roberto Gama de Oliveira, in arte Bebeto, era un attaccante veloce e brevilineo dotato di straordinaria tecnica. Iniziò da trequartista, ma il fiuto per il gol lo portò poco dopo a diventare un prolifico attaccante. Dopo gli inizi nel Vitoria, passò al Flamengo e quindi al Vasco da Gama. Il suo nome, in Brasile ma non solo, era già diventato leggenda. Per questo nel '92 fu acquistato dal Deportivo la Coruna. Col club spagnolo segnò a raffica e vinse alcuni titoli, ma nel '96 fece ritorno al Flamengo. L'anno successivo ecco la chiamata del Siviglia, ma Bebeto in Andalucia restò solo una stagione prima di tornare di nuovo in patria, al Vitoria. Prima di appendere le scarpe al chiodo, da segnalare anche esperienze in Messico, Giappone e Arabia Saudita. Dopo l'addio al calcio, si cimentò nella carriera politica venendo pure eletto come Deputato regionale alle elezioni brasiliane. In totale, il suo palmares parla di un Campionato carioca, un Campionato brasiliano, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, una Copa America, un Mondiale (quello del '94), una Confederations Cup, un argento e un bronzo olimpico.

Oggi Bebeto compie 54 anni.

