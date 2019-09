Bill Shankly, il deus ex machina che ha reso grande il Liverpool

Le traduzioni dall'inglese all'italiano spesso non rendono bene l'idea del concetto originale, ma in questo caso il virgolettato che riportiamo fotografa al meglio la filosofia di Bill Shankly: "Tanti credono che il calcio sia questione di vita o di morte. Io non concordo. Posso assicurarvi che si tratta di una questione molto, molto più importante". Questa fu soltanto una delle massime regalate al mondo dallo scozzese, prima giocatore e poi allenatore. Di molte squadre, ma soprattutto del Liverpool, club che portò dalla seconda divisione ai successi in campo nazionale e soprattutto sul grande palcoscenico europeo. Arrivato in Reds nel '59, il tecnico attuò un lavoro di ristrutturazione del club partendo dal settore giovanile. Dopo 3 anni il Liverpool ottenne la promozione e solo due anni dopo il titolo di campione d'Inghilterra. Un trionfo. L'anno successivo raggiunse la semifinale di Coppa dei Campioni, mentre nelle stagioni a seguire vinse altri due campionati e soprattutto la Coppa UEFA del '72-'73. Si ritirò nel '74 e da quel giorno è considerato, all'unanimità, il più grande allenatore della storia Reds. I club, per omaggiarlo, ha fatto costruire una statua in suo onore appena fuori i cancelli di Anfield. Shankly morì nel 1981. Il suo palmares con il Liverpool vede 3 campionati, 2 Coppe dì'Inghilterra, 4 Charity Shield e una Coppa UEFA. Oggi sono passati 104 anni dalla sua nascita.

Sono nati oggi anche Claude Puel, Carlos Valderrama, Ruggiero Rizzitelli, Savo Milosevic, Gustavo Bartelt, Frederic Kanoute, Joey Barton, Javi Martinez e Alexandre Pato.