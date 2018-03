Billy Wright, bandiera dei Wolves e giocatore più corretto di sempre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Protagonista assoluto degli anni d'oro del Wolverhampton, Billy Wright nacque a Ironbridge nel 1924. All'esterno del Molinex Stadium, l'attuale impianto dei Wolves, fu eretta una statua in suo onore. Nella sua lunga carriera da giocatore Wright ha indossato esclusivamente la maglia del Wolverhampton ed è ancora oggi detentore di un singolare record: nelle 541 partite di campionato non fu mai né ammonito né espulso. Esordì a 15 anni, e negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale alzò al cielo diversi trofei con la fascia da capitano al braccio. Anche in Nazionale, però, Wright riuscì a dire la sua. Fu infatti il primo giocatore in assoluto a raggiungere le 100 presenze con la maglia dei Tre Leoni e prese parte ai Mondiali del '50, del '54 e del '58. In carriera, ovviamente col suo Wolverhampton, ha vinto 3 Campionati, una Coppa d'Inghilterra e 3 Charity Shield. Oggi sono passati 94 anni dalla nascita di questa leggenda del calcio inglese capitano della squadra che alcuni anni dopo ispirò un certo George Best.

Sono nati oggi anche Franco Colomba, Tim Sherwood, Stefano Bettarini e Dodo.