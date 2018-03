Bob Paisley, secondo di Shankly. E tecnico più vincente della storia Reds

© foto di Imago/Image Sport

Mica facile essere il successore sulla panchina del Liverpool del leggendario Bill Shankly. Bob Paisley però ci è riuscito nel migliore dei modi, mantenendo i Reds al top del calcio mondiale dopo i mitici trionfi del predecessore, superando addirittura il suo numero di successi. Arrivò a Liverpool, da giocatore, nel '39 ma il debutto fu rimandato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Con i Reds giocherà oltre 250 partite, appendendo le scarpe al chiodo nel '54. Pochi mesi dopo decise di sedersi in panchina e per 15 anni, fino al '74, sarà il fido secondo proprio dello scozzese. Poi, dal '74, ne raccolse l'eredità. Da giocatore, a Anfield, non raccolse troppi successi, visto che riuscì a trionfare solo nella stagione d'esordio, il '46-'47, quando alzò al cielo il titolo di campione d'Inghilterra. Da allenatore, però, la musica cambiò decisamente e alla fine dei 9 anni alla guida dei Reds il suo palmares vedeva 6 campionati inglesi, 3 Coppa di Lega, 6 Charity Shield, 3 Coppa dei Campioni, una Coppa Uefa e una Supercoppa Uefa. Lasciò il Liverpool, da vincente, nel 1983 e passò in dirigenza, prima di spegnersi per malattia nel '96, all'età di 77 anni.

Oggi è il 99esimo anniversario dalla nascita di una delle più grandi leggende della storia del Liverpool.

Sono nati oggi anche Andrei Kanchelskis, Moreno Torricelli e Arjen Robben.