Carles Puyol, capitano da 21 titoli in 15 stagioni al Barcellona

Carles Puyol, capitano, bandiera, e vero cuore del Barcellona più vincente della storia. Nato calcisticamente in blaugrana, non ha mai lasciato i colori che lo hanno fatto diventare grande, restando al club catalano per ben 19 stagioni, 15 delle quali in prima squadra e totalizzando la bellezza di 593 gare siglando 18 gol. In totale sono 21 i titoli vinti con il Barça, ovvero: sei Liga, altrettante Supercoppe di Spagna, due Copa del Rey, tre Champions League, due Supercoppe UEFA e due Mondiali per club. Con la maglia della Nazionale spagnola è sceso in campo per 100 volte, segnando tre reti, la più importante delle quali nella semifinale di Durban contro la Germania ai Mondiali del 2010, vinti poi dalle Furie Rosse in finale contro l'Olanda. Oltre al Campionato del mondo in Sudafrica, il difensore ha vinto anche l'Europeo del 2008 in Autria e Svizzera, diventando una vera e propria leggenda anche in Nazionale. Oggi Puyol compie 42 anni.