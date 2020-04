Carlos Bianchi, meteora giallorossa e collezionista di titoli in patria

Era un attaccante Carlos Bianchi, prima di intraprendere la fortunosa carriera da allenatore. Era un attaccante e anche di quelli bravi, di quelli che hanno il gol nel sangue. Iniziò a giocare nel Velez, con cui segnò oltre 120 gol, prima di volare in Francia per indossare la maglia del Reims. Le quattro stagioni successive furono ricche di gol e soddisfazioni, tanto che nel '77 arrivò la chiamata del PSG. Poi Strasburgo e di nuovo Velez, prima di chiudere la carriera al Reims, là dove era iniziato il suo viaggio europeo. Proprio al Reims iniziò anche la sua esperienza da allenatore, prima di passare al Nizza, al Paris Fc e quindi al suo Velez, dove vincerà diversi titoli come l'Intercontinentale contro il Milan. Forse proprio quel successo convinse Franco Sensi a puntare su di lui per il rilancio della Roma, ma l'esperienza capitolina non andò come previsto e Bianchi fu allontanato prima della fine del campionato. Dopo la Roma una lunga esperienza al Boca Juniors, prima di tornare in Europa sulla panchina dell'Atletico Madrid. L'esperienza con i colchoneros però, così come quella di Roma, non fu particolarmente positiva. Dopo anni di inattività, Bianchi nel 2013-2014 tornò sulla panchina del Boca Juniors, probabilmente l'ultima della sua lunga carriera. Da giocatore ha vinto soltanto un campionato argentino, mentre da allenatore ha alzato al cielo 7 campionati argentini, 4 Libertadores, 3 Coppe Intercontinentali e una Coppa Intramericana. Oggi Carlos Bianchi compie 71 anni.

Sono nati oggi anche Vincenzo Montefusco, Mauro Gibellini e Jonathan Dos Santos.