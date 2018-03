Carlos Bilardo, eroe dell'Estudiantes. Ct campione del mondo nell'86

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nato calcisticamente nel San Lorenzo, Carlos Bilardo si è affermato come calciatore prima nel Deportivo Espanol, quindi nell'Estudiantes, club con cui chiuse la carriera nel 1970. Ed è proprio nel periodo a La Plata in cui Bilardo riuscì a togliersi le maggiori soddisfazioni, vincendo la Copa Libertadores per 3 anni consecutivi. Nel '68 il trionfo nella Coppa Intercontinentale contro il leggendario Manchester United di Bobby Charlton e George Best. Il passo da giocatore ad allenatore fu quasi scontato, con l'Estudiantes ovviamente. In concomitanza con il termine della carriera si laureò in medicina e diventò allenatore in seconda di Zubeldia, tecnico che rimpiazzò la stagione seguente, nel 1971. Quindi le panchine di Deportivo Cali, San Lorenzo, Colombia, ancora Estudiantes e quindi quella più prestigiosa e più ambita per il popolo argentino. Quella della Seleccion, dove rimase dall'83 al '90. E che nell'86, in Messico, guidò al successo nel Mondiale (oltre al secondo posto a Italia '90). Nel '92-'93 guidò il Siviglia, quindi Boca Juniors, Libia, ancora Estudiantes e, infine, ancora Argentina come assistente tecnico di Diego Armando Maradona. In carriera Carlos Bilardo ha vinto, da giocatore, 2 campionati argentini, 3 Copa Libertadores, una Intercontinentale e una Coppa Interamericana. Da allenatore, oltre al già citato Mondiale dell'86, anche un campionato argentino.

Oggi Carlos Bilardo compie 80 anni. Sono nati oggi anche Ruben Buriani, Lars Larsson, Roberto Galia, Cristiano Giaretta, Dino Fava Passaro, Thao Walcott, Carlo Pinsoglio, Admir Mehmedi, Andreas Cornelius e Dominic Calvert-Lewin.