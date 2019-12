Christian Karembeu, treccine, risse e modelle per il Cavallo Pazzo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il 3 dicembre del '70, da una famiglia composta da 18 fratelli della Nuova Caledonia, nasceva un giocatore che a modo suo ha segnato la storia del calcio italiano. E non solo. Lui è Christian Karembeu, per molti 'Cavallo Pazzo'. Nei primi anni di carriera col Nantes vince un clamoroso quanto inaspettato campionato. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata della Sampdoria, club in cui militerà dal '95 al '97. A Genova in tanti, nonostante le divergenze di ruolo, iniziarono fin da subito a vederlo come il nuovo Ruud Gullit. La capigliatura, se non altro, era decisamente simile. L'esperienza in Liguria gli valse la prestigiosa chiamata del Real Madrid, con cui vincerà addirittura due Champions League. Per quanto riguarda la Francia, la sua Nazionale (anche se si è sempre rifiutato di cantare la Marsigliese), parteciperà alle vittorie del Mondiale del '98 e dell'Europeo del 2000. Fra le tante e colorite curiosità che lo riguardano, da segnalare il matrimonio con la splendida modella Adriana Sklenaříková, una scazzottata a pochi metri dalla Tour Eiffel e, come se non bastasse, alcune dichiarazioni piuttosto particolari sui suoi sogni: "Se non avessi fatto il calciatore, sarei potuto diventare un pornoattore". Oggi Karembeu compie 49 anni.

Sono nati oggi anche Luciano, David Villa, Michael Essien, Andrea Lazzari, Keirrison, Christian Benteke e Fausto Rossi.