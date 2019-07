Claudio Lopez, el Piojo grande protagonista con Lazio e Valencia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Per alcuni anni a cavallo del 2000 è stato uno degli attaccanti più quotati del mondo. Claudio Lopez, soprannominato El Piojo, il Pidocchio, ha iniziato a giocare nell'Estudiantes prima di passare al Racing de Avellaneda per la prima esperienza professionistica della sua carriera. Dopo 4 anni passò al Valencia e proprio sulle sponde del Turia ha vissuto la tappa più importante della sua storia sportiva. 4 anni e 47 reti che gli valsero la chiamata della Lazio, club che lo accolse dopo la finale di Champions a fronte del pagamento di 35 miliardi di lire. Con i biancocelesti visse 4 ottime stagioni con ottimi colpi e soddisfazioni di squadra e i tifosi lo apprezzarono per il suo temperamento sul campo, la qualità ed un sinistro con pochi eguali al mondo. Nel 2004 passò al Club America in Messico, quindi qualche mese ancora al Racing prima di volare negli States per giocare con KC Wizards e Colorado Rapids. El Piojo si è distinto anche per un ottimo contributo con l'Argentina, con cui ha messo insieme 55 presenze e 10 gol. In carriera ha vinto una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un Campionato Messicano, un Campionato MLS e una CONCACAF Champions Cup.

Oggi Claudio Lopez compie 45 anni.

Sono nati oggi anche Andrea Mandorlini, Jaap Stam, Marcos Senna, Miguel Angel Britos, Ivan Strinic, Felipe Sodinha e Amadou Diawara.