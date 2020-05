Claudio Taffarel, dal Mondiale col Brasile alle esperienze in Serie A

In Brasile è considerato una sorta di divinità. Claudio Taffarel era un portiere che badava tanto alla concretezza e poco allo spettacolo, molto abile anche con i piedi, da buon brasiliano. Nato calcisticamente nell'Internacional, nel 1990 sbarcò in Italia per giocare tre stagioni col Parma. Arrivato inizialmente con scopi commerciali (doveva essere l'uomo immagine della Parmalat in Brasile), Taffarel divenne uno dei pilastri di quella squadra vincente anche in Europa. La stagione '93-'94 giocò nella Reggiana, quindi il ritorno in Brasile con la maglia dell'Atletico Mineiro. Dal '98 al 2001 giocherà nel Galatasaray prima di tornare al Parma dal 2001 al 2003. Nel 2004 si accordò con l'Empoli, ma il giorno in cui doveva raggiungere il Castellani fu bloccato da un guasto alla macchina. Questo fatto, per lui che era molto religioso, lo convinse a ritrattare l'accordo col club toscano e a ritirarsi dal calcio giocato. Taffarel è stato anche e soprattutto una icona della Nazionale brasiliana, con cui vanta oltre 100 presenze. Dopo il ritiro è diventato allenatore dei portieri del Galatasaray e della Nazionale brasiliana per un breve periodo. In carriera ha vinto tantissimo: 2 Coppe Italia, un Campionato Mineiro, due Campionati turchi, due Coppe di Turchia, una Coppa delle Coppe, una Coppa CONMEBOL, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA, un Mondiale under 20, 2 Copa America e il Mondiale del '94. Oggi Claudio Taffarel compie 54 anni.

Sono nati oggi anche Franco Baresi, Luis Enrique, Davide Baiocco, Gennaro Sardo, Andrea Barzagli, Hugo Enyinnaya e Luigi Sepe.