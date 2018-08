Corentin Tolisso, record di mercato del Bayern: campione del mondo 2018

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nato e cresciuto calcisticamente nell'FC Pays de l'Arbresle, nel 2007 Corentin Tolisso scelse il Lione per proseguire la propria carriera. Nell'OL è rimasto per 10 anni, prima del trasferimento dell'estate scorsa al Bayern Monaco dopo esser stato corteggiato a più riprese da diversi club italiani come Juventus, Napoli e Inter. Centrocampista dall'ottima tecnica individuale, viene utilizzato come mediano davanti alla difesa ma non disdegna inserimenti offensivi. I 41,5 milioni spesi dai bavaresi per il suo cartellino rappresentano un record, visto che il Bayern mai aveva speso tanto per un giocatore. Nonostante le origini togolesi ha sempre indossato la maglia della Francia facendo il proprio esordio in Nazionale maggiore nel marzo di quest'anno. In carriera ha vinto una supercoppa di Germania, una Bundesliga e, soprattutto, il Mondiale con la maglia della Francia. Oggi Corentin Tolisso compie 24 anni.

Sono nati oggi anche Gary Medel ed Emerson Palmieri.