Cristian Zaccardo, campione del mondo in Germania. Oggi a Malta

Campione del mondo con l'Italia nel 2006 in Germania e una vita calcistica tra il nostro paese e la Bundesliga. Cristian Zaccardo ha vestito nove casacche diverse nel corso della sua carriera, con il Bologna che per primo ha puntato su di lui, fin dalle giovanili, dove il difensore è rimasto per quasi 10 anni. L'esordio nel calcio professionistico è però arrivato allo Spezia, nel 2000, prima che il club felsineo lo richiamasse dal prestito per farlo debuttare in Serie A nella stagione successiva. Tre anni in rossoblù e il passaggio al Palermo per quella che, almeno con le squadre di club, è stata una delle sue avventure più importanti e prolifiche, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale e prendere parte alla spedizione azzurra al Mondiale 2006, dove è sceso in campo in tre gare. Successivamente il passaggio al Wolfsburg, dove si è laureato campione di Germania nel 2008/2009, prima di far ritorno in Italia, al Parma. Nel gennaio 2013 il trasferimento al Milan, ma quella rossonera non è stata certo un'avventura indimenticabile, viste le sole 17 presenze in due stagioni e mezzo. Carpi e Vicenza le ultime due squadre nelle quali il giocatore ha militato, in Italia, prima di un periodo senza squadra e la scelta dei maltesi del Hamrun Spartans arrivata dopo il tentativo di richiesta lavorativa pubblicata su Linkedin. Oggi Cristian Zaccardo compie 36 anni.

Sono nati oggi anche Matias Almeyda, Giannis Fetfatzidis e Riccardo Saponara.