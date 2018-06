Dani Alves, 38 trofei in carriera: fallimento Champions alla Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

Daniel Alves uno dei terzini più forti dei tempi moderni. Nato calcisticamente nel Bahia, fu il Siviglia, nel 2002, a portarlo in Europa e con la maglia degli andalusi ha disputato sei stagioni, scendendo in campo complessivamente 248 volte e segnando 16 reti. Dopo essere stato vicinissimo al Chelsea nel 2008 il Barcellona lo portò in Catalogna versando nelle casse del Siviglia 32 milioni di euro più 8 di bonus e il brasiliano è presto diventato uno dei protagonisti dell'era d'oro del club blaugrana. Dopo aver vinto con la maglia del club andaluso una Copa del Rey, una Supercoppa spagnola, due Coppe UEFA e una Supercoppa europea ha infatti arricchito il suo palmares con sei Liga, quattro supercoppe di spagna, quattro Copa del Rey, tre Champions League, tre Supercoppe UEFA e tre Mondiali per Club. Successivamente il suo passaggio alla Juventus: in bianconero è rimasto una sola stagione, vincendo sia lo Scudetto che la Coppa Italia e sfiorando anche la Champions League, persa a Cardiff contro il Real Madrid in finale. Proprio l'ultimo atto della competizione più importante d'Europa ha lasciato molti strascichi nella testa del brasiliano che ha deciso di lasciare la Juve per approdare al Paris Saint Germain, dando nuovamente la caccia alla Champions. Nel suo primo anno a Parigi ha fallito, vincendo però la Ligue 1, la Coppa di Lega francese e la Supercoppa di Francia. Con la maglia della sua Nazionale è invece sceso in campo 105 volte segnando 7 gol e vincendo una Copa America e due Confederations Cup. Oggi Dani Alves compie 35 anni.