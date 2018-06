Daniel Passarella, il caudillo viola vincitore di due Mondiali con l'Argentina

© foto di Andrea Pasquinucci

Campione del mondo con l'Argentina nel '78 e nell'86, Daniel Passarella è l'unico giocatore al mondo ad aver vinto due Mondiali con la Seleccion. Nato calcisticamente nel Sarmiento, nel '74 fu acquistato dal River Plate, club con cui si consacrò nel grande calcio. Con i Millonarios giocò oltre 200 partite e vinse tantissimo, prima di volare in Italia per accettare la proposta della Fiorentina. Con i viola il caudillo giocò 4 stagioni imponendosi come uno dei migliori difensori al mondo grazie anche alle sue formidabili abilità nell'andare in gol, soprattutto su calcio di punizione. Difensore arcigno dotato di grande tecnica e soprattutto di una fortissima personalità, nella sua carriera con l'Argentina entrò in contrasto con Diego Armando Maradona. Dopo l'addio al calcio giocato intraprese la carriera da allenatore e quindi quella da dirigente, diventando anche presidente del River Plate. In carriera ha vinto 7 campionati argentini e 2 Mondiali da giocatore e 3 campionati argentini e uno messicano da allenatore. Oggi Daniel Passarella compie 65 anni.

