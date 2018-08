Daniele De Rossi, Capitan Futuro è finalmente diventato Capitan Presente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo gli inizi nell'Ostia Mare, nel 2000 il passaggio alla Roma, club dal quale non se n'è più andato. Daniele De Rossi, da sempre 'Capitan Futuro', la scorsa stagione ha raccolto la pesantissima eredità di Francesco Totti per diventare, finalmente, il capitano del presente. Centrocampista versatile dotato di qualità tecnica e grande personalità, De Rossi è rimasto fedele ai colori giallorossi nonostante gli interessi di tutte le big europee nel corso degli anni, soprattutto Real Madrid e Manchester City. Il diretto interessato, nel corso di diverse interviste, ha sempre confermato di non avere rimpianti per quelle che sono state le sue scelte professionali, anche se oggettivamente avrebbe potuto vincere (e forse guadagnare) di più altrove. Dopo 18 anni di Roma, sono 593 le presenze giallorosse accompagnate da 61 gol. Anche in Nazionale De Rossi è sempre stato una colonna portate dei vari cicli azzurri mettendo insieme 117 presenze e 21 reti. In carriera ha vinto 2 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un Europeo Under 21 e ovviamente il Mondiale del 2006.

Oggi Daniele De Rossi compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Giuseppe Virgili, José Altafini, Claudio Onofri, Jorge Jesus, Dino Baggio, Vratislav Gresko, e Emre Mor.