Dennis Praet, talento biancomalva che si è consacrato con la Samp

Centrocampista offensivo dotato di grande tecnica e ottimo dinamismo, Dennis Praet ai tempi dell'Anderlecht era considerato uno dei migliori talenti in rampa di lancio dal florido vivaio belga, tanto che i maggiori club europei lo avevano seguito dal vivo. Nato calcisticamente nel Genk, nel 2010 si è trasferito all'Anderlecht dove è rimasto fino al 2016. Nell'agosto di quell'anno la Samp sbaraglia la concorrenza grazie ad una proposta da circa 10 milioni di euro, e nella stagione in corso è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale, diventando un punto fermo della formazione di Marco Giampaolo. Col Belgio ha giocato da protagonista in tutte le rappresentative giovanili, mentre ancora non è riuscito ad imporsi in Nazionale maggiore, con la quale ha disputato soltanto una partita. In carriera ha vinto 3 Campionati con l'Anderlecht e 3 Supercoppa di Belgio, sempre con i biancomalva. Oggi Dennis Praet compie 24 anni.

